الراصد الجوي يتوقع اشتداد الأمطار بغزارة ساعات الظهيرة

توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة اليوم الاثنين 26/12/2022، اشتداد المنخفض الجوي وهطول زخات كبيرة من الأمطار مع ساعات الظهيرة وفي المساء.

وقال الحلايقة :" من المتوقع أن تشهد البلاد في ساعات الظهيرة - المساء، ومع تحرك مركز المنخفض الجوي إلى شرق سوريا، هطولاً لزخات من الأمطار الغزيرة التي قد تكون متكررة.

وأضاف: "أن هذه الهطولات ستعمل على تشكل سيول في المناطق المنخفضة والأودية، وتشمل أغلب المناطق خاصة الجنوبية والوسطى."

وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي ماطر، أدى لغرق العشرات من الشوارع والمنازل، فاقم من صعوبة الأجواء فتح الاحتلال للسدود والعبارات التي أدت لغرق منازل المواطنين، واستشهاد الشاب عبد الله اقطيفان بصعقة كهربائية جراء غرق منزله.