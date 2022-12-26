الاحتلال يفتح مجددًا عبارات مياه الأمطار شرقي خانيونس ودير البلح

فتحت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 26/12/2022، مُجددًا عبارات مياه الأمطار شرقي دير البلح وخانيونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وكانت سلطات الاحتلال فتحت السدود قبل يومين، مما أدى لغرق منازل المواطنين والشوارع تحديداً في المحافظة الوسطى، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين في ظل المنخفض الجوي الماطر.

وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي ماطر، أدى لغرق العشرات من الشوارع والمنازل، فاقم من صعوبة الأجواء فتح الاحتلال للسدود والعبارات التي أدت لغرق منازل المواطنين، واستشهاد الشاب عبد الله اقطيفان بصعقة كهربائية جراء غرق منزله.