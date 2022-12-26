قتلى وإصابات بحادث سير شرق نيجيريا

قُتل 6 أشخاص، وأصيب عدد آخر، مساء أمس الأحد 25 ديسمبر 2022، إثر حادث طرق وقع في ولاية باوتشي شمال شرقي نيجيريا.

وأفادت شرطة المرور، بأن حافلة انقلبت بسبب انفجار إطار وفقدان السيطرة على أحد الطرق في منطقة حكومة غانجوا المحلية، مما أدى إلى وفاة سنة أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وفي الكثير من الأحيان يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا، وغالباً ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة وظروف الطرق السيئة والقيادة المتهورة، وهو ما يؤدي إلى مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، إضافة إلى تضرر المركبات.