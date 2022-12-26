من هي الدولة العربية الأولى بين الدول الأكثر تأثيراً اقتصادياً 2022؟

مع الانتهاء من جائحة كورونا، وتصاعد حرب أوكرانيا، اختلفت الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والعالمية، فيما تبقى دولة الإمارات ضمن أكبر دول العالم اقتصادياً وأكثرها تأثيراً.

وأصدر موقع "يو إس نيوز usnews" تقريره السنوي حول الدول الأكثر تأثيراً اقتصادياً في العالم، وحلت دولة الإمارات في المركز السابع عالمياً والأول عربياً، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 359 مليار دولار وعدد السكان 9.99 مليون نسمة، ودخل الفرد من الناتج المحلي بمقياس تعادل القوة الشرائية 66.766 ألف دولار سنوياً.

وتفوقت دولة الإمارات على كل من فرنسا التي جاءت بالمركز التاسع وكندا ( 10) وسويسرا ( 12 ) وكوريا الجنوبية ( 11 ) وسنغافورة (14) والهند ( 16 ).

واعتمد التصنيف، الذي يشمل 85 دولة، على تقييم القدرة على تنشيط التجارة العالمية وحركة السفر والاستثمار والتأثير المباشر على الاقتصادات الوطنية.

وتصدرت الصين الدول الأكثر تأثيرا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 17.7 تريليون دولار، وعدد السكان مليار و400 مليون نسمة، ودخل الفرد من الناتج المحلي 19.338 دولار سنويا.

فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 23 تريليون دولار، وعدد السكان 332 مليون نسمة، ودخل الفرد من الناتج المحلي 69.288 دولار سنويا.

وحلت بريطانيا في المركز الثالث حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.19 تريليون دولار، وعدد السكان 67.3 مليون نسمة، ودخل الفرد من الناتج المحلي 49.675 دولار سنويا.

فيما احتلت السعودية المركز الثامن حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 834 مليار دولار، وعدد السكان 35.3 مليون نسمة، ودخل الفرد من الناتج المحلي 49.551 دولار سنويا.