مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويحرقون 3 مركبات في نابلس

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، عدداً من مركبات ومنازل المواطنين في بلدتي عوريف وبورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن مستوطنين هاجموا الجهة الشرقية من بلدة عوريف وأحرقوا مركبة المواطن محفوظ جميل شحادة وتكسير شبابيك منزل نجله محمود.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين هاجموا بلدة بورين وأحرقوا مركبتين بشكل كامل تعودان للمواطن أحمد إبراهيم هندي.

ويُواصل قطعان المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ارتكاب الجرائم ضد المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين، بهدف تشريدهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.