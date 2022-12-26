الثانية خلال شهر.. تحطم طائرة عسكرية كورية جنوبية وهذا ما حصل لطاقمها!

أفادت وسائل اعلام في كوريا الجنوبية، بتحطم طائرة هجومية خفيفة تابعة لسلاح الجو الكوري، في "موكجي- ري، بهوينجسونغ"، ونجاة الطيارين الذين كانا على متنها.

وقال الاعلام الكوري، إن الطائرة الطائرة الهجومية الخفيفة سقطت في الميدان حول موكجي-ري وبالقرب من منزل خاص بأحد المدنيين.

ولم تتأكد حتى الآن وقوع أضرار بالمنزل الخاص، وتحقق السلطات العسكرية في ملابسات الحادث، وفقا لوكالة "يونهاب".

ووفق الاعلام الكوري، فقد تحطمت الطائرة الهجومية الخفيفة التابعة لقاعدة "وونجو" في أثناء إقلاعها من القاعدة، من طراز (KA-1)، ونجا الطياران ونقلا من قبل سلطات الإطفاء بعد قذفهما مقعدي الطائرة.

وذكرت تقارير طبية صدرت عن مكان نقلهما وتلقيهما للعلاج، بأنهما في حالة جيدة.

لم يمر شهر على تحطم طائرة مقاتلة من طراز (KF-16) في السماء على بعد حوالي 20 كيلومترًا غرب مدينة وونجو بمقاطعة جانج وون يوم 20 نوفمبر الماضي.