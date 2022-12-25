قيمة الذهب في الأردن اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

استقرار في أسعار الذهب في الأردن خلال اليوم الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مع إغلاق سوق المعدن عالمياً أبوابه.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن 35.91 دينار (50.63 دولار) عند نفس مستواه السابق خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 نحو 30.78 دينار (43.40 دولار) مقابل نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن فسجل 287.3 دينار (405.04 دولار).

كما سجل سعر أونصة الذهب نحو 1276 دينارا (1800 دولارا).