هدوء بسوق النفيس في السعودية، أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

استقرار على أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول في السعودية، وإقفال سوق النفيس عالميا أبوابه خلال إجازة نهاية الأسبوع.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - دون احتساب المصنعية- اليوم في السعودية نحو 217.60 ريال (57.86 دولار)، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات اليوم نحو 163.20 ريال (43.4 دولار) أي نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

ويختلف سعر البيع والشراء للذهب في السعودية بحسب المتجر وتشكيلة المجوهرات وحداثتها والتكلفة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم

وثبت سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 إلى 190.4 ريالا (50.63 دولار) وهو نفس السعر الذي بلغه أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1523 ريالا (405.04 دولار).

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.