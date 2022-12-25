أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار والليرة التركية واليورو اليوم الاثنين 26/ديسمبر 2022

بعد استقرار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ارتفاع يطرأ على سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول 2022 في السوق السوداء.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 6300 ليرة للشراء، و6400 ليرة للبيع، مقابل 6230 ليرة للشراء، و6300 ليرة للبيع، أمس.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع أيضا سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 6681 ليرة للشراء، و6792 ليرة للبيع مقابل 6612 ليرة للشراء، و6691 ليرة للبيع، أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما زاد سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بسوريا إلى 335 ليرة للشراء، و343 ليرة للبيع، مقابل 331 ليرة للشراء، و337 ليرة للبيع، أمس.