الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 26/ديسمبر 2022

تعاود الليرة اللبنانية خسائرها بعد الارتفاع الملحوظ على سعر الدولار لدى السوق السوداء خلال تعاملات صباح الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان إلى 45400 ليرة للشراء، و45500 ليرة للبيع، مقابل 45200 ليرة للشراء، و45300 ليرة للبيع، أمس.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم في الصرافات

وعلى منصة صيرفة بلغ سعر الدولار 30600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وللتحويلات سجل سعر الدولار 41000 ليرة.

وفي البنوك سجل سعر الدولار 8000 ليرة.