اعتقال شابين أحدهما مصاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، شابين أحدهما مصاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض:" إن مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر، مع قوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمة وتفتيش للمحال التجارية، واستولت على أجهزة تسجيل الكاميرات، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت".

وأضاف عوض:" أن فتى أصيب بالرصاص الحي قبل اعتقاله، إضافة إلى العشرات بالاختناق، كما اعتقل شاب آخر وهو: فؤاد جاسم أبو عياش بعد مداهمة أحد المحال التجارية".

وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المنتشرة على مدخل مخيم العروب، حيث أطلقت خلالها قوات الاحتلال الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.