سعر غرام الذهب النهاردة الاثنين 26-12-2022 في مصر

سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الاثنين 26 ديسمبر 2022، تستمر عمليات البحث اليومية عبر محرك جوجل الشهير عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث تحظى أسعار الذهب المصري من العيارات المختلفة باهتمام كبير من قبل المصريين و خصوصاً التجار و أصحاب المال و الاعمال، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب في مصر بتعاملات اليوم الاثنين 26-12-2022.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استمر تراجع سعر الذهب في مصر اليوم خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 بنحو 5 جنيهات للغرام ، بسبب توقعات السوق لأداء الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب الآن في مصر

وانخفض سعر عيار 21 اليوم في مصر بقيمة 5 جنيهات عن سعر إغلاق أمس، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بنحو 4.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم بنحو 5.75 جنيه، ليسجل 1885.75 جنيه للشراء، و1914.25 جنيه للبيع، بحسب موقع آي صاغة.

و انخفض سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر اليوم بنحو 4.25 جنيه ليبلغ 1414.25 جنيه للشراء، و1435.75 جنيه للبيع بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 5 جنيهات ليسجل 1650 جنيها للشراء و1675 جنيها للبيع، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم تراجعا بقيمة 160 جنيها ليسجل 14650 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 14400 جنيها خلال تعاملات اليوم