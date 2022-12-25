استطلاع للرأي: حكومة نتنياهو ستكون الأسوأ لـ "إسرائيل"

اظهر استطلاع للرأي نشرته قناة "كان" العبرية اليوم الأحد أن غالبية الجمهور "الإسرائيلي" يعتقدون أن حكومة نتنياهو المقبلة ستكون أسوأ حكومة في "إسرائيل".

وبحسب القناة العبرية، فقد اندلعت الليلة الماضية، أولى الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف في مدينة حيفا ، فيما تظهر استطلاعات الرأي أن "الإسرائيليين" في الحكومة الجديدة متشائمون ، ويعتقدون أن الوضع سيزداد تدهوراً مع انتهاء الولاية السادسة لحكومة نتنياهو.

و أظهر استطلاع للرأي نشرته قناة "كان بالتعاون مع "معهد قنطار" و شارك فيه 551 شخصاً، أن 42٪ من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن الوضع في "إسرائيل" سيكون أسوأ مع انتهاء الحكومة و التي تبلغ مدتها 4 سنوات.

في حين رأى 29٪ من المشاركين في الاستطلاع أن الوضع في "إسرائيل" سيتحسن بعد انتهاء ولاية الحكومة الجديدة.