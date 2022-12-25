جامعات قطاع غزة تعلق الدوام يوم غدٍ الإثنين نتيجة الأحوال الجوية السيئة

أعلنت العديد من الجامعات في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، تعليق دوامها ليوم غدٍ الإثنين نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وقالت جامعة الإسراء:" نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، وحفاظًا على سلامة العاملين والطلبة، تعلن جامعة الإسراء عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022".

ومن ناحيتها، قالت جامعة الأزهر بغزة: "نظراً للأحوال الجوية السائدة، تقرر تعليق الدوام الإداري والأكاديمي بجامعة الأزهر- غزة غداً الاثنين الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢".

بدورها، قالت جامعة الأقصى :"حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة، ونظراً لظروف الأحوال الجوية، تعلن جامعة الأقصى تعطيل الدوام الأكاديمي والإداري ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26/12/2022 بكافة فروع الجامعة".

وأعلنت الجامعة الإسلامية بغزة عن تعطيل الدوام الاداري والأكاديمي ليوم غد الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في فروعها بغزة والوسطى وخانيونس مع تأجيل الامتحانات المقررة في هذا اليوم.

كما أعلنت جامعة فلسطين تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غد الاثنين الموافق 26/12/2022 نظرًا للأحوال الجوية.

وقالت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية: "تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غد الإثنين، نظرًا لظروف الطقس، وحفاظاً على سلامة الطلبة بغزة".

