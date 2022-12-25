"كهرباء غزة" تصدر تعميماً لطواقمها العاملة استعداداً للمنخفض الجوي

أصدرت شركة كهرباء غزة تعميما لكافة طواقمها العاملة استعدادا لتطورات الحالة الجوية.

و قالت الشركة في بيان لها: "نظراً لتوقعات الراصد الجوي دخول المنطقة في سلسلة من المنخفضات الجوية وعدم استقرار أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي فقــد تقــرر تمديد حالة الطوارئ في الشركة وفقاً لخطة الطوارئ والتعليمات والتعميمات والتوجيهات الصادرة بالخصوص.

كما قررت الشركة ترتيب فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وتزويدهم بكافة الإمكانيات واللوجستيــــات اللازمــــــة .

وأكدت على ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ وفقاً للتعميمات السابقة .

و شددت الشركة على الاهتمام بمتابعة وتنظيم جداول توزيع الأحمال بما يحقق العدالة والمساواة بين المـــواطنيـــــن .

و لفتت الى ضرورة إعطاء الأولوية لمحطات المعالجة والصرف الصحي والتنسيق مع جهات الاختصاص في البلديات وسلطة المياه بالخصوص.

كما دعت طواقمها للإبقاء على حالة التأهب القصوى للتعامل مع أي حالات طوارئ وتعزيز التواصل مع الجهات الشريكة مثل سلطة الطاقة والبلديات والدفاع المدني والعمليات المركزية والمؤسسات الخدمية الأخرى.