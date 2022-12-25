الدفاع المدني يهيب بالمواطنين بتوخي الحيطة و الحذر خلال المنخفض القادم

حذر الدفاع المدني الفلسطيني في رام الله المواطنين من مخاطر عدم تفقد وسائل التدفئة، مشددًا على ضرورة إبعادها متر على الأقل عن الأسرة والستائر وعدم وضعها في ممرات المنزل.

و جاءت تحذيرات الدفاع المدني تزامناً مع دخول منخفض جوي جديد للبلاد، حيث حذر المواطنين من ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، محذراً أيضاً من استخدام مناقل الفحم للتدفئة داخل المنازل.

كما وجه دعوة إلى عدم مغامرة السائقين في الدخول لتجمعات المياه ومناطق تشكل السيول.

كما نشر الدفاع المدني أرقام الطوارئ للإبلاغ عن أية حوادث أو مخاطر وهي كالتالي:

(١٠٢ الدفاع المدني، ١٠١ الإسعاف، ١٠٠ الشرطة).