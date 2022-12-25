احتجاجات في عدة مدن مغربية رفضاً للتطبيع مع الاحتلال

شهدت عدة مدن في المغرب ، أمس السبت ، احتجاجات ضد تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" ، بمشاركة آلاف المواطنين ، تزامنا مع ذكرى مرور عامين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب".

وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في بيان لها اليوم السبت إن الوقفات الاحتجاجية تأتي "احتجاجا على اتفاق التطبيع مع الاحتلال في الذكرى الثانية له".

وذكر البيان أن المغاربة المحتجين قالوا إنهم "يرفضون كل أشكال التطبيع ويؤيدون المقاومة الفلسطينية".

ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة للمسجد الأقصى ، مؤكدين على العلاقات الوثيقة التي تربط المغاربة بالمسجد الأقصى.

و تضمنت المدن التي شهدت الوقفات الاحتجاجية: بلكان ووجدة ومكناس والدار البيضاء وحوليبة والجديدة وبني ميلار وطنجة والراقيدية وأكادير وطاجيكستان زافي وآسفي والمحمدية.

وبحسب البيان ، فقد شكلت هذه الوقفات الاحتجاجية فرصة لإعادة التأكيد على رفض السكان القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بإسقاطه.

ورفضت مؤسسات وأحزاب سياسية مغربية التطبيع مع "إسرائيل" عبر سلسلة من الاحتجاجات والفعاليات.

و في 10 ديسمبر 2020 ، أعلنت "إسرائيل" والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطعها في عام 2000.