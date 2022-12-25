مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل

أطلق مقاومون، مساء اليوم الأحد، النار تجاه مستوطنة "كرمي تسور" قرب بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإطلاق نار استهدف مستوطنة "كرمي تسور" قرب بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل المحتلة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويُشار إلى أنه تعرضت قوات الاحتلال خلال الآونة الأخيرة لعدة عمليات إطلاق نار قرب هذه المنطقة وهي تعد منطقة قريبة من مدينة بيت لحم المحتلة.

وفي ذات الإطار تواصلت عمليات إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال ومستوطنيها والتي تنفذها سرايا القدس- كتيبة جنين ومجموعاتها العاملة في جنين.

وبشكل شبه يومي تندلع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال فور دخولها لمدينة جنين المحتلة بهدف اعتقال أواغتيال مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين، كما حصل مؤخراً في عملية اغتيال محمد السعدي قائد كتيبة جنين ومساعده نعيم الزبيدي.