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بالفيديو
شاهد: تساقط قطرات المطر على قبة الصخرة بالأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:48 م
25 ديسمبر 2022
شاهد: تساقط قطرات المطر على قبة الصخرة بالأقصى.
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