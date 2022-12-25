بالفيديو شاهد: تساقط قطرات المطر على قبة الصخرة بالأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:48 م
25 ديسمبر 2022
ثلوج تزين قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك (20).jpg
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شاهد: تساقط قطرات المطر على قبة الصخرة بالأقصى. 

 

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