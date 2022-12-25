مركز حقوقي يدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من المشاركة بأعياد الميلاد في بيت لحم

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بشدة منع سلطات الاحتلال الاسرائيلية سفر 377 مواطناً مسيحياً من سكان قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وذلك للوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينتي القدس وبيت لحم للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد.

و أكد المركز في بيان له اليوم الأحد أن هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر هو انتهاك لحق المواطنين المسيحيين في حرية التنقل والسفر وحقهم في الوصول إلى أماكن العبادة وحقهم في ممارسة وأداء شعائرهم الدينية.

و أوضح كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بغزة، لباحث المركز أن الكنيسة تقدمت بطلب للجانب الاسرائيلي عبر هيئة الشؤون المدنية، وذلك للسماح بسفر 1027 مواطناً مسيحياً من غزة إلى الضفة الغربية.

وقد رفضت سلطات الاحتلال سفر 200 منهم بشكل مباشر بحجة المنع الأمني، ولم ترد على 177 طلباً بذريعة أن هذه الطلبات قيد المتابعة، فيما وافقت على سفر 650 مواطن فقط، وبذلك يكون 36.7% من المواطنين المسيحيين قد حرموا من السفر.

وأضاف عياد أن اسرائيل منحت تصاريح لبعض الأفراد من الأسرة الواحدة وحرمت بعضهم الآخر، ومثال ذلك أسرته المكونة من 5 أفراد، حيث منحت سلطات الاحتلال زوجته وإحدى بناته تصاريح سفر، فيما لم يحصل هو واثنتان من بناته على تصاريح.

و لفت الى أن هذا الأمر تسبب في حرمان عشرات العائلات من السفر رغم حصول بعض أفرادها على موافقة بالسفر.

وتكرر سلطات الاحتلال منع سفر عشرات المواطنين المسيحيين من قطاع غزة بشكل سنوي، ويتقدم هؤلاء بطلبات السماح لهم بالسفر مرتين سنوياً، الأولى في شهر أبريل للاحتفال بعيد الفصح المجيد، والثانية في شهر ديسمبر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر أن التصاريح الممنوحة هذا العام للذين تم الموافقة على سفرهم لا تتجاوز مدتها 45 يوماً، فيما تجاوزت مدة التصاريح التي مُنحت العام الماضي 3 شهور.

و اعتبر أن حرمان المواطنين المسيحيين من السفر والوصول إلى أماكن العبادة لممارسة شعائرهم الدينية انتهاك خطير للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة للمادة (18) التي تنص على حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين.

كما اعتبر حرمان المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية انتهاك للمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تؤكد على أن للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم.

وبموجب قيود هذا الحصار يتم حرمان معظم سكان قطاع غزة، بمن فيهم جميع المواطنين المسيحيين البالغ عددهم نحو 1500 مواطن، من السفر عبر معبر بيت حانون “ايرز”، فيما يُسمح لفئات بعينها وبعدد محدود بالسفر عبر هذا المعبر.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" من أجل اجبارها على التوقف عن انتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة حق المواطنين المسيحيين من سكان قطاع غزة في السفر والوصول إلى أماكن العبادة لممارسة شعائرهم الدينية.