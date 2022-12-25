بالصور "الإستقلال الرفحي" يُنظم وقفة تأبينية للشهيد الرياضي أحمد دراغمة لاعب نادي ثقافي طولكرم

نظم نادي الاستقلال الرياضي الرفحي مساء اليوم ، وقفة تأبينية للشهيد الرياضي أحمد دراغمة لاعب نادي ثقافي طولكرم الذي ارتقى شهيداً برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمدينة نابلس.

وجرت مراسم التأبين قبيل بدء مُباراة نادي الاستقلال الرياضي مع نادي خدمات المغازي ، وخلال التأبين قدم نادي الاستقلال ادارة ولاعبين وجماهير تعازيهم الحارة للأسرة الرياضية عامة ولعائلة الشهيد احمد دراغمة خاصة وللأخوة في نادي ثقافي طولكرم.

وندد مجلس الإدارة و اللاعبين لنادي الاستقلال بالجريمة النكراء بحق مهاجم فريق ثقافي طولكرم، مؤكدين إن هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل الإجرام المستمر بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين خاصة، والشعب الفلسـطيني عامة، وخلافاً لكل المواثيق والشرائع الدولية والرياضية والإنسانية .

ورفع لاعبي نادي الاستقلال الرياضي صورة للشهيد تقديراً ووفاءً له ولعائلته وللأسرة الرياضية