التعليم بغزة: تعليق الدوام المدرسي غدًا الإثنين في كافة مدراس القطاع

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة ليوم غد الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" وفقاً لتوصيات لجنة الطوارئ بخصوص ظروف الطقس، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة، تقرر تعليق الدراسة ليوم غد الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال".

وأشارت الوزارة إلى ترك اتخاذ القرار المناسب لمؤسسات التعليم العالي وفقاً لظروف وبرامج هذه المؤسسات.

ويوم غدٍ الإثنين 2022/12/26، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض اخر درجات الحرارة ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وفي قطاع غزة، توقعت دائرة الأرصاد الجوية هطول زخم عالي من الأمطار في بعض الأحيان، محذرة من ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول.