عقب تحررها من سجون الاحتلال.. نقل المحررة جرادات إلى المشفى في جنين

تعرضت الأسيرة المجاهدة دينا نايف جرادات (23 عاماً) من جنين الليلة الماضية جلطة دماغية، حيث نقلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي وذلك عقب الإفراج عنها من سجون الاحتلال بعد قضاء محكوميتها البالغة 4 شهور ونصف.

وذكرت مصادر محلية أن الأسيرة المحررة جرادات تعرضت الليلة الماضية لجلطة دماغية نتيجة الإهمال الطبي الذي عانت منه خلال فترة اعتقالها في سجون الاحتلال.

وأفادت المصادر أن جرادات تعاني من مرض نادر يعرف بمرض الاستسقاء٣ الدماغي حيث إنها تكون بحاجة بين الفترة والأخرى لسحب السوائل المتراكمة في الدماغ وهو ما عانت منه خلال فترة الاعتقال.

وكانت المحررة جرادات قد بعثت في مقابلة خاصة، رسالة ومعاناة الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال عموماً وسجن الدامون الذي كانت تمكث فيه بشكل خاص، والحلم بالإفراج ونيل الحرية.

وقالت في سياق حديثها: إن سجاني الاحتلال تعمدوا خلال نقلها بواسطة سيارة البوسطة إلى تعريضها للأجواء الباردة والتكييف رافضين الاستجابة لها بوقف هذا التضييق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة جرادات بتاريخ 7 آب/ أغسطس الماضي حيث حكمت عليها بالسجن الفعلي لـ 4 أشهر ونصف وأفرجت عنها الجمعة الماضية بعد انتهاء محكوميتها.