كتاب "قبس من نور المسيرة" يوثق السيرة النضالية للقيادي بسام السعدي

استطاع الكاتب عصري فياض من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، أن يوثق في كتابه "قبس من نور المسيرة" السيرة النضالية وتجربة الأسير الشيخ بسام السعدي أبرز قادة حركة "الجهاد" الإسلامي في فلسطين.

ويروي الكاتب فياض فيه مفاصل ومحطات هامة، حيث خصص فصلاً كاملاً للحديث عن محطة "القيد التاسع" في حياة السعدي بعد 30 شهراً من الحرية، قدم فيها الكثير من الأحداث بما فيها اعتقاله.

كما أن الشيخ السعدي، قد روى فيه، تفاصيل اعتقاله مع قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في 9/2/2020 وهو الاعتقال السابق الذي مكث في السجن عامين.

جاءت عملية الاعتقال في أعقاب مطاردة طويلة استمرت خمسة وخمسين شهراً، وقضى بعد الإفراج حرًا طليقاً ما يقارب عامين ونصف.

وأشار القيادي السعدي، إلى أحداث اقتحامات الأقصى وعملية نفق الحرية (2021) وغيرها من الأحداث، مؤكدًا أنها أشعلت الشارع الفلسطيني، وكانت النواة الصلة للمقاومين من سرايا القدس في جنين التي تحولت فيما بعد إلى كتيبة منظمة.

ويضيف أن الكتيبة ازدادت قوة وتنظيمًا وتوسعًا وخبرة في مواجهة العدو.

ولفت القيادي، فيه إلى أحداث ميدانية هامة ومواقف قد تعرض لها من قبل ضباط في مخابرات الاحتلال.

لتحميل الكتاب من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى هنــــــا