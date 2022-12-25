"مشعل": بوحدة شعبنا سنهزم الاحتلال وحكومته الفاشية الجديدة

أكد رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم الأحد، أن "شعبنا الفلسطيني العظيم قادر على هزيمة الاحتلال وحكومته الفاشية الجديدة"

وقال مشعل، خلال كلمته في مهرجان" آتون بطوفان هادر، احتفالا بانطلاقة حركة حماس الـ 35، في مدينة صيدا جنوب لبنان، إن "الحكومة الصهيونية الجديدة تعج باليمين الديني والقومي الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان".

وأضاف :"إسرائيل تظن أنها بحكومتها المتطرفة سوف تنهي قضيتنا، لكن شعبنا العظيم بأصالته ووحدته يستطيع أن يحول هذا التحدي إلى فرصة، فكل مشاريع التسوية هزمت، وآخرها صفقة القرن".

وطالب مشعل في كلمته، بضرور تحقيق الوحدة الوطنية القائمة على “روح الشراكة في المسؤولية والقرار على أسس ديمقراطية.. ولا وحدة وطنية بالاستئثار والتفرد”، مشدداً على أن الوحدة الحقيقية يجب أن تقوم على "أساس برنامج موحد لمقاومة الاحتلال"، قائلا:" كفى تجريبا وبحثا عن مفاوضات ومبادرات أمريكية أو غربية".

ولفت إلى أن حق المقاومة أدركه أجدادنا وجيل التأسيس في الثورة الفلسطينية، وكل الشعوب المحتلة حتى أصبح قانونا إنسانيا، مؤكداً أن (حماس) شكلت مفصلا تاريخيا في مسيرة القضية الفلسطينية.

وفي سياق آخر، أكد رئيس حركة "حماس" في الخارج، أن شعبنا الفلسطيني في لبنان الذي اضطر إلى اللجوء، ما زال قلبه مع فلسطين، ويتطلع إلى العودة إليها، مشدداً على أن حركته لن تنسى أحوال المخيمات اللبنانية الصعبة، وهذه المعاناة هي همنا ومعاناتنا، ولا ندخر أي جهد للتخفيف منها.

ودعا مشعل المسؤولين اللبنانيين العمل على تحسين أوضاع اللاجئين، قائلا:" يا قادة لبنان، نريد للشعب الفلسطيني بينكم أن يعيش حياة كريمة، ليس للاستقرار والتوطين، ولكن لتعزيز الصمود والتقوّي على النضال من أجل تحرير فلسطين".