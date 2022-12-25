طالع: قرعة وجدول مباريات كأس السوبر السعودي 2022/2023-جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023، عقب اعلان الاتحاد الرياضي السعودي، أمس السبت، عن قرعة وجدول مباريات كأس السوبر السعودي 2022/20233، حتي أحدثت نتائج هذه القرعة ضجة وارباك في كافة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية وغيرها من دول الخليج المتابعة للفرق السعودية، الأمر الذي دفعنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن قرعة وجدول مباريات كأس السوبر السعودي بعد القرعة التي تم اجرائها أمس السبت، والتي أسفرت عن مواجهات نارية أبرزها النصر والاتحاد.

قرعة كأس السوبر السعودي

وتعود فكرة إنشاء بطولة سوبر سعودية إلى موسم 1979 حيث إقيمت مباراة ذهاب وإياب بين الهلال السعودي بطل الدوري السعودي آنذاك و الأهلي السعودي بطل كأس الملك آنذاك، أقيمت مباراة الذهاب في إستاد استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة و انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين وأقيمت مباراة الإياب في مدينة الرياض على إستاد ملعب الأمير فيصل بن فهد و انتهت بفوز الهلال السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، طالع: قرعة وجدول مباريات كأس السوبر السعودي 2022/2023-جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023

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جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023

طالع: قرعة وجدول مباريات كأس السوبر السعودي 2022/2023-جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023، وأمس السبت 24/12/2022م، أسفرت قرعة كأس السوبر السعودي، عن مواجهة ستجمع كلاً من الاتحاد والنصر و الهلال في مواجهة الفيحاء.

وأعلن الاتحاد الرياضي السعودي عن قرعة وجدول مباريات كأس السوبر السعودي 2022/2023، خلال حفل أقيم في العاصمة السعودية الرياض في استديوهات قنوات« SSC» الرياضية مساءًا بنظام التجمع.

مين اللي جاي في كأس السوبر ؟ 👀#قرعة_السوبر_السعودي pic.twitter.com/CLdHGp15QE — شـقردي | Shgardi (@ShgardiKSA) December 24, 2022

جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2022/2023

وكأس السوبر السعودي هي بطولة كرة قدم سعودية تقام بشكل سنوي بين بطل الدوري السعودي و بطل كأس الملك السعودي، وأقيمت في عام 2014 بين بطل الدوري السعودي نادي النصر و بطل كأس الملك نادي الشباب . وأقيمت المباراة بمدينة الرياض في ملعب استاد الملك فهد الدولي بتاريخ 11 شوال 1435هـ، وانتهت المبارة بفوز نادي الشباب بالبطولة بركلات الترجيح وفي شهر اغسطس 2015 أقيمت بين بطل الدوري السعودي نادي النصر وبين بطل كأس الملك نادي الهلال على ملعب لوفتس رود في لندن كأول نسخة لكأس السوبر تقام خارج المملكة، وانتهت بتفوق نادي الهلال على نظيره نادي النصر بهدف مقابل لا شئ، وتم تتويج نادي الهلال كبطل لكأس السوبر السعودي لعام 2015





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قرعة كأس السوبر السعودي 2022/2023

وفي مقالنا طالع: قرعة وجدول مباريات كأس السوبر السعودي 2022/2023-جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023، وتقام مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 يومي 24 و25 يناير، على أن يقام النهائي يوم 29 يناير المقبل، وسيواجه الفائز من مواجهة النصر والاتحاد، الفائز من مواجهة الفيحاء، والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

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وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 4 فرق، وهي: الفيحاء، الهلال، الاتحاد والنصر.

قرعة كأس السوبر السعودي 2023/2022

ومن المقرر أن تبدأ البطولة انطلاقاً من الدور نصف النهائي بنظام خروج مغلوب، وإذا انتهت المباراة بالتعادل؛ تتجه إلى ركلات الجزاء مباشرة، وتكون آلية القرعة غير موجهة ودون تحديد مستويات، ويتم اختيار الفريق، ثم اختيار السحب العشوائي، ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة.

وستكون نسبة حضور الجماهير 50/50 بجميع المباريات، وجميع المباريات ستُلعب في الرياض، ضمن مقالنا طالع: قرعة وجدول مباريات كأس السوبر السعودي 2022/2023-جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023، نوضح لكم أن كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد يجمع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصيفه، وبطل دوري روشن للمحترفين، ووصيفه.

الاتحاد 🆚 النصر

الفيحاء 🆚 الهلال



نتيجة قرعة #كأس_السوبر_السعودي 🌟👇 pic.twitter.com/Ret4UF2ozD — كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) December 24, 2022

نتيجة قرعة كأس السوبر السعودي 2023

وسيواجه الفائز من مواجهة النصر والاتحاد، الفائز من مواجهة الفيحاء، والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 4 فرق، وهي: الفيحاء، الهلال، الاتحاد والنصر.

وأسفرت قرعة كأس السوبر السعودي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، عن مواجهة ستجمع كلاً من الاتحاد والنصر و الهلال في مواجهة الفيحاء، وتقام مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 يومي 24 و25 يناير، على أن يقام النهائي يوم 29 يناير المقبل، طالع: قرعة وجدول مباريات كأس السوبر السعودي 2022/2023-جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023

نتائج قرعة كأس السوبر السعودي 2023

في مقالنا طالع: قرعة وجدول مباريات كأس السوبر السعودي 2022/2023-جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم قرعة وجدول كأس السوبر السعودي 2023، ونتائج قرعة كأس السوبر السعودي2023.