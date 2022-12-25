مجدداً تأجيل محاكمة الأسير خليل عواودة حتى 15 يناير المقبل

جددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 25/12/2022، تأجيل محاكمة الأسير خليل عواودة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن المحكمة الصهيونية أجلَت جلسة محاكمة الأسير خليل عواودة حتى 15 يناير المقبل؛ للرد على لائحة الاتهام المقدمة ضده.

جدير بالذكر، أنّ الأسير عواودة ، كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الأول المنصرم، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" حول محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتّى اليوم