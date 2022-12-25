مستوطنون يدمرون محتويات مخزناً زراعياً جنوب طولكرم

يواصل المستوطنون ارتكاب الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث يقدمون بشكل يومي وبحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، على تدمير ممتلكات الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة والقدس المحتلتين.

وفي هذا الصدد، أقدم مستوطنون، اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 على تدمير محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مالك المخزن، المزارع تحسين حامد: "إنه تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس"، بقيام مستوطنين بتدمير محتويات مخزنه وتخريب المعدات الزراعية الموجودة داخله".

وأضاف حامد، أن هذه الاعتداء ليس جديدا، حيث تعرض مخزنه لاعتداءات متكررة خلال العام الجاري.

ونوه إلى أن المستوطنين يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم فيها، ويمنعون المزارعين من رعي مواشيهم، ويجبرونهم على مغادرتها، تحت تهديد السلاح.

ويهدف المستوطنون من خلال ارتكاب جرائمهم ضد الفلسطينيين، إلى تهجيرهم من ممتلكاتهم والسيطرة عليها، وتوسيع بؤرهم الاستيطانية.