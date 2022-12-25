تفاصيل 11 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

ارتفعت وتيرة الأعمال الفدائية في الضفة والقدس المحتلتين، إذ تمثلت باستهداف قوات الاحتلال بالرصاص وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى اندلاع مواجهات مباشرة مع المقاومين في معظم نقاط التماس،

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نفّذ مقاومون فلسطينيون 11 عملاً مقاوماً في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، من بينها 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع المواجهة في 4 نقاط.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال الصهيوني على حاجز الجلمة، وحاجز دوتان، ومستوطنة ميراف، وجبع والعرقة ومخيم جنين، بينما اندلعت مواجهات في بيت اجزا في مدينة القدس.

وشهدت كل من بيتونيا في رام الله ومخيم الفوار الشيوخ في الخليل، مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها تفجير المقاومين عبوة ناسفة في "الفوار".

أما العمليات النوعية، فقد سجلت الضفة الغربية المحتلة عملية إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في 6 أماكن مختلفة بمدينة جنين "مخيم جنين، العرقة، حاجز دوتان، مستوطنة ميراف، جبع".

واستهداف المقاومون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة خلال المواجهات في مخيم الفوار.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية بشكل لافت خلال العام الحالي 2022، وبحسب ما رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فإن الفلسطينيين نفذوا 1029 عملًا مقاومًا، خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ومن بين هذه العمليات 80 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت 43 عملية منها في جنين.