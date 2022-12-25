تفاصيل طقس فلسطين والمنخفض الجوي اليوم- المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين الأرصاد الجوية الفلسطينية، دخلت فلسطين رسميا في فصل الشتاء، وبدأت المنخفضات الجوية تضرب الأراضي الفلسطينية، مصحوبة بالأمطار والعواصف الرعدية، والرياح أيضا، حتى بات الأمطار تُغرق بعض المناطق وتغلق الطرقات وتملأ البيوت المنخفضة لاسيما في قطاع غزة، حتى باتت أحاديث الفلسطينيون تسود حول تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين حتى نهائية الأسبوع الجاري، وهو ما دفع فريق العمل إلى نشر تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، ويرافقه أمطار وعواصف رعدية وبرق.

منخفض جوي يضرب فلسطين

وقالت الأرصاد الجوية الفلسطينية إن منخفضا جويا يضرب الأراضي الفلسطينية، مصحوبا بكتل هوائية وزخات من الأمطار، تفاصيل طقس فلسطين والمنخفض الجوي اليوم- المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين الأرصاد الجوية الفلسطينية، كما إن الأجواء تكون غائمة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وملاحظ، وتكون أقل من معدلها السنوي في ذات التوقيت بنحو خمس درجات مئوية، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، منخفض جوي يضرب فلسطين، خلال الأيام المقبلة.







الأرصاد الجوية الفلسطينية طقس فلسطين لعشرة أيام

ويهتم الفلسطينيون في البحث عن، الأرصاد الجوية الفلسطينية طقس فلسطين لعشرة أيام، حيث إن الراصدين الجويين توقعوا أن يضرب الأراضي الفلسطينية منخفضا جويا يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويكون محمولا بعواصف رعدية ورياح، وانخفاض على درجات الحرارة، حيث حذروا من تشكيل سيول وفيضانات قد تغرق المناطق والبيوت المنخفضة نسبيا كما حصل خلال المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد خلال الشهر الماضي، والذي أدى إلى غرق عدة مناطق في القطاع.

دعواتكم لغزة التي تحبونها وتحبكم، منخفض جوي عميق وأمطار غزيرة وسيول.

والإحتلال يفتح سدود المياه مما أدى إلى غرق عشرات البيوت ووفاة أحد المواطنين.#غزة_تغرق pic.twitter.com/4ZPUH9XzA1 — محمد الخطيب | فلسطين 🇵🇸 (@MohamedGaza91) December 25, 2022

منخفض جوي في فلسطين

منخفض جوي في فلسطين، حيث إن الأرصاد الجوية الفلسطينية قالت: إن الجو يكون الجو غائماً وبارداً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا، ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج، تفاصيل طقس فلسطين والمنخفض الجوي اليوم- المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين الأرصاد الجوية الفلسطينية.