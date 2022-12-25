محمد صلاح يحتفل مع أسرته بعيد الميلاد صورة وفيديو- صور محمد صلاح يحتفل مع عائلته بعيد الميلاد، أثارت صورة نشرها النجم المصري مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح برفقة عائلته وهم يحتفلون بعيد الميلاد تفاعلا كبيرا بين أوساط جمهور كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، ومن علّق على الصورة بطريقة سيئة، ومن علق عليها بطريقة حسنة، حيث انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما عشاق الفرعون المصري جراء نشر الصورة احتفالا بعيد الميلاد، خاصة أن المسيحيين من يحتفلون بهذه المناسبة التي تخصهم، ولا تخص المسلمين، في حين أن جنسيته مسلم.

صورة محمد صلاح يحتفل بعيد الميلاد مع عائلته

واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة النجم المصري محمد صلاح وهو يحتفل برفقة أسرته بعيد الميلاد، محمد صلاح يحتفل مع أسرته بعيد الميلاد صورة وفيديو- صور محمد صلاح يحتفل مع عائلته بعيد الميلاد، حيث انتشرت صورة له وهو بجانب شجرة الميلاد المضيئة تعبر عن تضامنه واحتفاله مع المسيحيين الشرقيين، وهو ما لاقى تأييدا وتعارضا في ذات الوقت من الناس الذين شاهدوا الصورة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، صورة محمد صلاح يحتفل بعيد الميلاد مع عائلته، حتى يشاهدها من يرغب بذلك.

تأثير محمد صلاح على الشباب على المستوى العربي عالي جداً ومن المفترض ان يصبح محمد صلاح مسؤولاً بشكل اكبر حول هذا الأمر الذي يتكرر كل سنة.



هذا التصرف شاء من شاء و أبى من أبى هو خاطئ ومخالف للدين الإسلامي الذي لا شك فيه، وتمرير مثل هذه الأفعال المخالفة للدين للجيل القادم كارثه. https://t.co/SsUVZXNBrb — نواف العقيّل (@nawaf__oga) December 24, 2022

فيديو وصور محمد صلاح وهو يحتفل بعيد الميلاد أنستغرام

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، فيديو وصور محمد صلاح وهو يحتفل بعيد الميلاد أنستغرام، حيث إنه في الصورة نشر نجم ليفربول محمد صلاح صورة برفقة زوجته وابنتيه وهم جالسون أمام شجرة الكريسماس، إذ ارتدى محمد صلاح وزوجته ماغي وطفلتاهما مكة وكيان بيجاما "كروهات" متطابقة، حتى أظهرتهم الصورة وهم مبتهجين بالاحتفال بهذه المناسبة، وهو ما أثار الجدل بين أنصاره ومتابعوه وأشخاص آخرين محايدين.

النجم الكبير محمد صلاح ، اتمنى ان تقرأ رسالتي هذه :



عندما يراك الاجنبي (الغربي) تتخلى عن معتقداتك وثقافتك، وتقوم بتقليدهم ظناً منك انهم اهل التطور والتقدم، لا تنتظر منهم ان يصفقو لك وينبهرون للتغير الذي طرأ عليك.

لانهم سينظرون اليك كتابع لهم لا هوية لك وليس لك قيمة.

تحياتي لك .. https://t.co/B8ZY1tQmdK — تركي آل حصوصه (@tq_turki) December 24, 2022

أحدث صورة محمد صلاح يحتفل مع اسرته بعيد الميلاد يوتيوب وتويتر

واحتفل النجم المصري برفقة أفراد أسرته، بعيد الميلاد الذي يخص الطائفة المسيحية، حيث أرفق على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث صورة محمد صلاح يحتفل مع اسرته بعيد الميلاد يوتيوب وتويتر، وذلك بعد أن حظيت الصورة على إنستغرام بأكثر من 2.2 مليون إعجاب، ونحو 64100 تعليق، أما على تويتر فحظيت الصورة، حتى ساعة إعداد الخبر، بأكثر من 19.4 مليون مشاهدة و43.4 أعادة تغريد و19.8 تعليق و259.9 إعجاب، محمد صلاح يحتفل مع أسرته بعيد الميلاد صورة وفيديو- صور محمد صلاح يحتفل مع عائلته بعيد الميلاد.