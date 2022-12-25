الدفاع المدني يكشف تفاصيل ما جرى في المحافظة الوسطى بسبب فتح السدود

أكدت مديرية الدفاع المدني اليوم الأحد 25/12/2022، أن طواقمها تعاملت مع ما يُقارب من 70 مهمة خلال المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب قطاع غزة تمركزت في محافظتي خانيونس والوسطى.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن طواقم المديرية، أعلنت الاستنفار ورفع الجهوزية منذ بداية المنخفض الجوي، فيما توزعت مهامهم في الميدان ما بين سحب مياه من داخل منازل المواطنين، وسحب مركبات عالقة، والتعامل مع ألواح متطايرة، خاصة في منطقتي دير البلح وخانيونس.

وأكد بصل أن الاحتلال تعمد فتح عبارات المياه والسدود شرق قطاع غزة، ما أدى الى تدفق كميات كبيرة من المياه وتفريغها بالقطاع، ضارباً بعرض الحائط الأضرار التي ستلحق بالمواطنين والمخاطر التي ستنجم من هذه الفعلة الإجرامية.

وأشار بصل إلى أن الدفاع المدني يعمل على أكمل وجه، ولكن المعدات الموجودة لا ترتق لحجم الأزمة، حيث أن حادث فتح السدود يزيد من الأزمة ويفاقمها، فبات هناك تجمع للمياه في بعض المناطق أدى لغرق المنازل والسيارات والحقول الزراعية الخاصة بالمواطنين.

وبين بصل، أن منطقة المحافظة الوسطى أخذت جهداً كبيراً من الطواقم التي استمرت حتى الساعة 6 صباحاً تعمل في الميدان، وتقوم بسحب المياه من منازل المواطنين، بسبب قيام الاحتلال بفتح السدود.

وطالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات والحرص الشديد عند استعمال أدوات التدفئة وعدم لمس أعمدة الكهرباء خاصة المعدنية منها.

وناشد بصل المواطنين باتباع التعليمات التي يطلقها الدفاع المدني، وأن المديرية تستقبل إشارات المواطنين عبر أرقامنا المجانية 102 و109.