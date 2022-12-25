تحميل كتاب البخلاء بصيغة pdf للكاتب الموسوعي عمرو بن بحر الجاحظ.. تحميل كتاب البخلاء pdf طبعة دار المعارف ، ويبحث آلاف من المتابعين عن كتاب البخلاء للكاتب الموسوعي العربي الكبير عمرو بن بحر الجاحظ، وخاصة من طلاب الجامعات والمتخصصين في اللغة العربية والبحاثين وطلاب الدراسات العليا الذين يبحثون عن كتاب البخلاء للجاحظ للتعرف على مكنونات الكتابة وتفصيل أسلوب الجاحظ الذي يمزج ما بين الفكاهة والإفهام معاُ، فهو يضرب العديد من الفكاهات والنوادر ويكون له غرض قيم ويظهر ذلك من خلال النوادر التي ظربها في هذا الكتاب عن البخلاء وطريقة بخلهم، وهو بذلك يريدهم أن يقلعوا عن هذا السلوك والخلق الغير محبوب من الإنسان المسلم والعربي، فالعرب بطبعهم عرفوا بالكرم والجود، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل والعديد من المنصات، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: تحميل كتاب البخلاء بصيغة pdf للكاتب الموسوعي عمرو بن بحر الجاحظ.. تحميل كتاب البخلاء pdf طبعة دار المعارف، ولتحميل الكتاب نرجو منكم متابعة المقال للنهاية، آملين أن يحوز إعجابكم.

تحميل كتاب البخلاء بصيغة pdf

تعريف بكتاب البخلاء

يحتوي هذا الكتاب للجاحظ على سيرة ترصد ما كان يعتمر الحياة والثقافة الإسلامية والعربية في البصرة بالعراق في القرنين الثاني والثالث الهجريين، وهو عالم على هذا النحو الموصوف بالقياس مع الدنيا يوم عاش فيها الجاحظ.





الكتاب من تأليف عمرو بن بحر الجاحظ، فمن هو الجاحظ ؟

أبو عُثْمان عُمَرُو بن بَحر بن مَحْبُوبٌ بن فَزارَة اللَّيْثِيّ الْكِنَانِيّ الْبَصَرِيّ المعروف بالْجَاحِظ (159 هـ-255 هـ) أديب عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي، ولد في البصرة وتوفي فيها. وفي رسالة الجاحظ التي اشتهرت عنه مدح فيها نفسه حيث قال«أنا رجل من بني كنانة، وللخلافة قرابة، ولي فيها شفعة، وهم بعد جنس وعصبة»

سبب تسميته بالجاحظ

سمي الجاحظ بهذا الاسم لأنه كان ثمة نتوء واضحٌ في حدقتيه فلقب بالحدقي ولكنَّ اللقب الذي التصق به أكثر وبه طارت شهرته في الآفاق هو الجاحظ. عمّر الجاحظ نحو تسعين عامًا وترك كتبًا كثيرة يصعب عدها.





كتب الجاحظ وفلسفته

لديه مجموعة كبيرة من الكتب وفي العديد من المجالات وليس فقط في اللغة العربية ومنها: البيان والتبيين وكتاب الحيوان والبخلاء والمحاسن والأضداد أشهر هذه الكتب، كتب في علم الكلام والأدب والسياسة والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة وغيرها.

يتميز الجاحظ بأنه هو من أسس لما تسمى بالفلسفة الكلامية والتي جاءت من المعتزلة، وكانت ولا زالت الفلسفة هي أداة الضمائر وآلة الخواطر ونتائج العقل وأداة لمعرفة الأجناس والعناصر وعلم الأعراض والجواهر وعلل الأشخاص والصور واختلاف الأخلاق والطبائع والسجايا والغرائز.

تحميل كتاب البخلاء بصيغة pdf

رسم الجاحظ في هذا الكتاب عالم بسيط، إلا أنه ضخم بما فيه من ثقافة وفكر؛ مجتمع البصرة، وهو شريحة عن المجتمع الإسلامي الذي تحقق في ذلك الزمان، وكانت الثقافة الإسلامية هي التي تعتوره، وتسري في شرايين أهله، وتَخْضِب حياتَهم، وتصبغها بصِبْغ العقيدة الإسلامية التي كانت أُسَّهُ وأساسَهُ، وميدانَهُ ونبراسَهُ، ومُقْتَدى جُلاَّسِهِ.

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موضوعات كتاب البخلاء للجاحظ pdf

وبالرغم من أن الكتاب موضوعه في البخل والبخلاء، إلا أن ما فيه أعظم من هذا بكثير، فقد حشد الجاحظ فيه طريقة تفكير طائفة من الناس كانت تعيش في البصرة أيامَهُ، وتطرّق إلى قصص وأخبار جعلها عنهم محور الكتاب، ثم جَرَّت القصص إلى أخبار وقصص أخرى عن بخلاء عاشوا في الجاهلية وفي الصدر الأول من الإسلام، وفي عهد الدولة الأموية، وإلى وسائل في عصر الجاحظ كتبها أناس من المشهورين والكبراء يجتحّون فيها بالبخل وللبخل، ويحشرون كل ما فكّروا فيه من أمور تعضد هذا المسلك الذي اختاروه في الحياة، ولم يكتف الجاحظ بذلك.

وجاء الجاحظ برسالة ترد على البخل، وتنتصر للجود والإنفاق، والجاحظ في كل هذا يوضح لنا أنه يختار والإضحاك فحسب، وإن كانت الفكاهة مقصودة ومُحْتَسَبةً، إلا أنها عفوية، وليست هي المحل الأول والمرتبة العليا من الإهتمام، فوراءها ما وراءها من مقاصد اللغة، وسبيل المعرفة، وأهداف تتّجه إليها تحليلاته النفسية والفكرية، وكل هذا في نسيج يخفى إلا على المتأمل الغائص، الذي يريد أن يستغرق في أفكار الجاحظ ومقاصده وفلسفته وطريقة عرضه للأفكار، وهو أمر لم يُتِحْ لأحد أن يدرسه حتى اليوم دراسةً شاملةً مستفيضةً تستخرج لنا ماهية تفكير الجاحظ، وطبيعة فلسفته ورؤيته.



