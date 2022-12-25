كتائب القسام تزف عبد الله أبو قطيفان الذي توفي إثر صعقة كهربائية

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد 25/12/2022، الشهيد القسامي/ عبد الله محمد عيد أبو قطيفان (29 عاماً) من مسجد "الهدى" في دير البلح وسط قطاع غزة

وتوفي السبت 30 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 24/12/2022م إثر تعرضه لصعقة كهربائية في منزله.

وقال الكتائب :" يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً، ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.."