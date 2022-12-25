عاصفة أمريكا اليوم- فيديو العاصفة الثلجية في أمريكا اليوم، هبت عاصفة ثلجية وهوائية ضربت عدة ولايات أمريكية، وأدت إلى وقوع أضرار كبيرة وتهجير آلاف السكان من بيوتهم إلى إضافة إلى وقوع ضحايا وصل عددهم لأكثر من 23 شخصاً من شدتها، حتى أصبحت هذه العاصفة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بات هذا الملف بمثابة ترند يبحث عنه الناس عبر محركات البحث المختلفة، لأن الأخبار تتحدث عن وقوع أضرار كبيرة جراء العاصفة المرعبة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية.

فيديو مرعب للعاصفة الثلجية في أمريكا

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عاصفة ثلجية تاريخية تضرب أمريكا اليوم..



توقف الحركة وانقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية، ودرجات الحرارة بلغت 48 دون الصفر.

pic.twitter.com/BRgojYqDeo — الأكثر تأثيرا (@ArabicBest) December 24, 2022

إعصار وعاصفة ثلجية تضرب أمريكا اليوم

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1.6 مليون منزل بلا كهرباء في #أمريكا.

4700 رحلة طيران تأخرت و2100 ألغيت فقط اليوم السبت حتى اللحظة بحسب بلومبيرغ.



عاصفة جليدية قوية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية وتحذيرات من بلوغ درجة الحرارة 51 تحت الصفر

العصر المتجمد يضرب امريكا pic.twitter.com/5dsWNS2qXb — علي حاتم الشافعي 🇾🇪 (@lMl_lMll) December 24, 2022

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