مهجة القدس تنعى والد الأسير نظير نصار

قدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، من الأسير نظير محمد أحمد نصار وعموم عائلة نصار الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة والده المرحوم بإذن الله تعالى/ الحاج/ محمد أحمد صالح نصار (أبو بنان).

وقد وافته المنية صباح اليوم الأحد 01 جمادي الأخر 1444هـ الموافق 25/12/2022م، ببلدة علار بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (94) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد نظير نصار ولد بتاريخ 05/02/1971م، وهو متزوج ولديه ستة من الأبناء؛ واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 29/04/2022م؛ وحولة سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة له، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو أحد وجهاء حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم؛ ويقبع الأسير حاليًا في سجن عوفر.