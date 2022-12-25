الجهاد تُعزي عائلة دراغمة في طوباس باستشهاد نجلها الذي ارتقى خلال اقتحام نابلس

قدَم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، واجب العزاء والمواساة لعائلة الشهيد البطل أحمد عاطف دراغمة (23 عاماً) في طوباس، الذي ارتقى خلال اقتحام نابلس الخميس الماضي.

ووجه القيادي المحرر خضر عدنان التحية لعائلة دراغمة الكرام التي قدمت الشهداء والتضحيات العظيمة من أجل فلسطين، معزياً والد الشهيد بارتقاء نجله الرياضي المحترف أحمد شهيداً.

وقال القيادي عدنان: "إننا في مقام الشهادة نقف عاجزين عن الكلام أمام الفعل لأن الفعل عظيم والتضحية كبيرة فما بالكم إن كانت التضحية بالأرواح والمهج والقلوب؟ وأي إحسان فوق إحسان الدم والشهادة؟"

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد نعت في بيان لها الشهيد البطل واللاعب الفلسطيني أحمد عاطف دراغمة، وأكدت أنه يأتي في إطار مسلسل الإجرام الصهيوني المتواصل والمتصاعد بحق أبناء شعبنا.

يُشار إلى أن الشهيد دراغمة ارتقى بتاريخ 22 ديسمبر الجاري برصاص الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وهو أحد محترفي نادي ثقافي طولكرم الرياضي.