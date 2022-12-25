من هو اللاعب فرانشيسكو كاماردا نجم ميلان- مهارات وأهداف فرانشيسكو كاماردا ويكيبيديا، برز على سطح الأوساط الكروية هداف جديد، لقّبة مراقبو المواهب الكروية بالسفاح، نظراً لكم الأهداف التي حققها في عدد مباريات قليل، على الرغم من صغر سنه، وهو ما يبشر له بمستقبل رهيب، يعيد إلى نادي ميلان أمجاد نجومه الكبار الذين حققوا الدوري ودوري أبطال أوروبا، وأرعبوا العالم آنذاك، حيث إن هذا الفتى الهدّاف أذهل كل من شاهد مهاراته وأهدافه، وبات الحديث لا يتوقف عنه، وعن مهاراته ومستقبله، وحتى أن هناك تحركاً من العديد من النوادي الأوروبية الكبيرة للتعاقد معه لكن كل تلك العروض قوبلت بالرفض.

من هو فرانشيسكو كاماردا

بات معجزة وموهبة نادي ميلان الإيطالي حديث الجميع، خاصة أنه لم يتجاوز الـ 14 عاماً بعد، من هو اللاعب فرانشيسكو كاماردا نجم ميلان- مهارات وأهداف فرانشيسكو كاماردا ويكيبيديا، حيث أنه فرانشيسكو كاماردا، أضحى حديث الجميع في إيطاليا عقب التألق في ميلان ، بات ذاع صيته ليتخطى الحدود الإيطالية ويصل إلى الدول الأخرى والكشافة التي تراقب المواهب التي تطفو على السطح، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو فرانشيسكو كاماردا، الذي يراقبه كشافو كرة القدم.

تذكروا هذا الاسم جيدًا.. فرانشيسكو كاماردا ✨pic.twitter.com/LvbPDT7nWy — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) December 24, 2022

فرانشيسكو كاماردا صاحب الـ14 عام لاعب فريق ميلان تحت 19 سنة .. سجل حتى الآن 485 هدف في 89 مباراة مع فرق ميلان للشباب بمعدل 6 أهداف في المباراة الواحدة 😱😱😱



تذكروا هذا الاسم جيدًا 🤌 pic.twitter.com/k0avQ7Uwin — Kooora (@kooora) December 24, 2022

الفتى المعجزة فرانشيسكو كاماردا

الهدّاف الصغير كما يطلق عليه عشاق كرة القدم والمراقبون الرياضيون والمدراء الفنيون للنوادي المنافسة وفي الدوريات الأخرى، جذب انتباه الجميع، وبات رؤساء النوادي يتصارعون على التوقيع معه، كونهم يرغبون في التعاقد مع مهاجم يأمن لهم تسجيل الكثير من الأهداف لمدة 15 عاماً قادمة أو أكثر، وذلك عقب تألقه في الفئات السنية لميلان، وأهدافه الغزيرة التي جعلته يشارك بالفعل مع فريق الشباب، الفتى المعجزة فرانشيسكو كاماردا، حيث أن الكل ينتظر التطورات في ملف هذا المعجزة.

فرانشيسكو كاماردا هداف ميلان للفئات السنية، أرقام اللاعب تجعلك تظن أنه ظاهرة جديدة في كرة القدم



بالرغم أن الأهداف الكثيرة في الفئات السنية أمر طبيعي لأنهم يلعبوا كرة قدم أسهل بمراحل مما يلعب الكبار..



لكن هل اللاعب يستحق الضجة فعلًا؟ pic.twitter.com/FwFzWK5qBz — A5medv São | 🇧🇷 (@a5medv) December 24, 2022

السيرة الذاتية فرانشيسكو كاماردا ويكيبيديا

الطفل المعجزة يتواجد منذ خمس سنوات تقريباً مع ميلان، السيرة الذاتية فرانشيسكو كاماردا ويكيبيديا، وسطع اسمه بالوقت الحالي بالنظر إلى معدل أهدافه الخالي، بتسجيله حتى الآن 483 هدفاً في 87 مباراة فقط، وهو معدل لم يصل إليه أي لاعب كرة قدم على مر التاريخ، لذلك الجميع متعجب من قدرته التهديفية، التي وصلت إلى حد غير معقول، وبات الجميع يتواصل لمعرفة إمكانية التعاقد مع الهداف الصغير الذي وصل إلى معدل تهديف كبير.

🎥 فرانشيسكو كاماردا [14 سنة] مهاجم أكاديمية #ميلان الإيطالي:

▪️ موسم 2017/18 - [247 هدف في 40 مباراة]

▪️ موسم 2018/19 - [172 هدف في 31 مباراة]

▪️ موسم 2019/20 - [64 هدف في 16 مباراة]



[483 هدف] في [87 مباراة] بمعدل [5.5 هدف/90 دقيقة]pic.twitter.com/so5UHEFXEG — نَص تكتيكي (@tactext) December 24, 2022

فرانشيسكو كاماردا ويكيبيديا

وفي التفاصيل، فإن عشاق كرة القدم يرغبون في التعرف على السيرة الذاتية للهداف الصغير، فرانشيسكو كاماردا ويكيبيديا، حيث تواجد فرانشيسكو كاماردا في منتخب إيطاليا للناشئين تحت 15 عاماً، وفي الأسبوع الماضي، نجح الهداف الشاب في تسجيل هدف فوز فريقه ميلان على هيلاس فيرونا، حيث يرغب إداريو نادي ميلان في تصعيده إلى الفريق الأول عندما يبلغ السن القانوني من أجل مساعدة فريقه على حصد البطولات، من هو اللاعب فرانشيسكو كاماردا نجم ميلان- مهارات وأهداف فرانشيسكو كاماردا ويكيبيديا.