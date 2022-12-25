الشرطة تعثر على جثة شاب داخل شقته في الخليل والنيابة تفتح تحقيقاً

عثرت الشرطة الفلسطينية، فجر اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، على جثة شاب وجد متوفياً داخل منزله في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وباشرت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة الشاب الذي يبلغ من العمر 32 عاما داخل منزله بمدينة الخليل.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي إرزيقات: إن الشرطة قد تلقت بلاغا يتعلق بوجود تسرب للغاز داخل شقة سكنية بمنطقة حي الجامعة بمدينة الخليل.

وأشار ارزيقات في تصريح مقتضب، إلى أن قوة الشرطة تحركت فور وصول البلاغ للمكان حيث تم خلع باب المنزل من قبل طواقم الإنقاذ.