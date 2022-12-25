الجماهير الفرنسية ترفض تقبل خسارة لقب كأس العالم وتطلق حملة لإعادة النهائي

لا تزال الجماهير الفرنسية غير متقبلة للهزيمة التي تلقاها منتخبهم في نهائي كأس العالم 2022 على يد نظيره الأرجنتيني، وخسارة اللقب، مدعين أن رفقا ميسي حصدوا اللقب الغالي بسبب الأخطاء التحكيمية.

وخسر منتخب فرنسا أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح (2-4) بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي و(3-3) وعقب شوطين إضافيين لمباراة ماراثونية مثيرة جرت يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" في قطر.

وفي هذا الصدد، أطلق جمهور منتخب فرنسا حملة ضخمة لإجبار الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" على إعادة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، أمام منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

ونشر بعض عشاق المنتخب الفرنسي عريضة على موقع "ميس أوبينيونس" وجاء مضمونها "تم بيع المباراة بشكل كامل. لم يكن هناك ركلة جزاء، بالإضافة إلى وجود خطأ في الهدف الثاني".

ونظمت قطر مونديال 2022، الذي بدأ في 20 نوفمبر واستمر حتى 18 ديسمبر 2022 كأول دولة عربية تنظم حدثاُ مونديالياً كرويا، إذ حصد اللقب "التانغو" على حساب "الديوك"، بركلات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.