23 شخصاً ضحايا الطقس في أمريكا وسط ترقب لهبوط عاصفة ثلجية مُدمرة

لقي أكثر من 20 شخصاً مصرعهم، بفعل برودة الطقس والثلوج، وما ينتج عنهما، وسط ترقب لهبوط عاصفة ثلجية قوية قد تفاقم الأوضاع.

ولقي 23 شخصاً مصرعهم في أوكلاهوما وكنتاكي وميسوري وتينيسي وويسكونسن وكنساس ونبراسكا وأوهايو ونيويورك وكولورادو وميتشيغان.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن مايقارب من 15 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في البلاد وسط طقس متجمد بشكل غير عادي.

وأعلنت وسائل اعلام أمريكية، عن وفاة 4 أشخاص في حوادث سيارات سببتها العاصفة الشتوية في أوهايو، وتوفي ثلاثة أشخاص في كانساس، وثلاثة في كنتاكي، بينما أبلغت ولايات ويسكونسن وتينيسي وميسوري عن وفاة واحدة بسبب الظروف الجوية القاسية.

وتوفي شخصان آخران في نيويورك بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى منازلهم، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

هذا، ودمرت العاصفة خطوط الكهرباء وتركت أكثر من 1.7 مليون منزل وشركة أمريكية بدون كهرباء، وتم إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن مواقف صعبة بشكل خاص في ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.