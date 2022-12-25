سعر غرام الذهب النهاردة الاحد 25-12-2022 في مصر

أسعار الذهب اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 في مصر، تحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام واسع من قبل الكثير من الأشخاص الذين يرغبون بمعرفة أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر كما جاءت في تعاملات اليوم الاحد 25-12-12.

أسعار الذهب الان في مصر

و شهدت أسعار الذهب تراجعاً في تعاملات اليوم الاحد 25-12-2022 في مصر خلال مستهل التداولات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

وانخفض سعر عيار 21 اليوم في مصر بقيمة 20 جنيها عن سعر إغلاق أمس، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بنحو 17.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم بنحو 22.75 جنيه، ليسجل 1885.75 جنيه للشراء، و1908.5 جنيه للبيع، بحسب موقع آي صاغة.

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر اليوم بنحو 17.25 جنيه ليبلغ 1414.25 جنيه للشراء، و1431.5 جنيه للبيع بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 20 جنيها ليسجل 1650 جنيها للشراء و1650 جنيها للبيع، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم تراجعا بقيمة 160 جنيها ليسجل 14605 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 14360 جنيها خلال تعاملات اليوم.