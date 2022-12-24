بلدية دير البلح: أوضاع المدينة سيئة وفتح السدود فوق طاقتنا وفاجأ المواطنين

وصفت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم السبت 24/12/2022، الأوضاع في المدينة جراء المنخفض الجوي بالسيئة جراء فتح الاحتلال السدود في منطقة وادي المصدر ووادي السلقا.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منخفضاً جوياً ماطراً أدى لغرق الشوارع والمنازل خاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى من القطاع.

وأوضح مدير بلدية دير البلح طارق شاهين في تصريح صحفي، أن سوء الأوضاع في دير البلح نتيجة لفتح الاحتلال السدود في منطقة وادي المصدر ووادي السلقا الأمر الذي أدى إلى غرق عشرات البيوت وقد سببت المياه مشاكل كبيرة.

وتوقع شاهين، أن تتوسع الأزمة لتصل بيوت أكثر، موضحاً أن البلدية كانت جاهزة للتعامل مع المنخفض، مستدركاً :"لكن فتح الاحتلال للسدود بشكل مفاجئ فوق طاقة البلدية."

وبين أن طواقم الدفاع المدني والجهات الحكومية متواجدة في المكان وتحاول السيطرة.

ونصح شاهين، المواطنين القريبين من منطقتي البركة والمشاعلة بأن يخلو منازلهم في هذه الليلة حفاظاً على سلامتهم.