بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت كبيرة نسبياً لكن الأوضاع تحت السيطرة

أكدت بلدية غزة اليوم السبت 24/12/2022، أن كمية الأمطار التي هطلت كبيرة نسبياً، لكن الأوضاع مازالت تحت السيطرة حتى اللحظة.

وبين مدير الإعلام في بلدية غزة حسني مهنا في تصريح صحفي، أن طواقم بلدية غزة تتعامل منذ ساعات الصباح مع المنخفض الجوي وتأثيره، لافتاً إلى أن لجنة الطوارئ استنفرت طواقمها وهي تتواجد حالياً في الميدان رغم امكانياتها البسيطة نتيجة للحصار.

وأكد مهنا، ضرورة تعاون المواطنين مع هذه الطواقم التي ستواصل عملها حتى نهاية المنخفض.

ونوه إلى أن لجنة الطوارئ لاتزال منعقدة وتتابع كافة التطورات أولاً بأول ويقومون بجولات ميدانية لتفقد الأوضاع، مشدداً على أن طواقم البلدية تتابع أكثر من ٤٤٠٠ مصرفاً للمياه داخل حدود المدينة.