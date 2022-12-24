العمل الحكومي بغزة يوجه بالعمل السريع للتخفيف من آثار المنخفض وفتح السدود فاقم الأزمة

أكدت رئاسة العمل الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم السبت أنها تتابع ميدانيا مع جميع جهات الاختصاص انعكاسات الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل، يتم التعامل معها.

و أوضحت أن فتح الاحتلال للسدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة من خطورة وصعوبة الوضع، مشيرة الى أنها أعطت توجيهات واضحة لكافة جهات الاختصاص بالبلديات والشرطة والدفاع المدني وطواقم الطوارئ بوزارات الأشغال والتنمية الاجتماعية للعمل السريع والتخفيف من تداعيات هذه الحالة الجوية على المواطنين المتضررين.

و شهدت عدة مناطق في قطاع غزة، و تحديداً في خان يونس و المحافظة الوسطى غرق عدة منازل، جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت مساء اليوم، اضافة الى قيام الاحتلال بفتح السدود المحاذية لقطاع غزة.