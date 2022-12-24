أسعار الذهب عيار 24 و 21 في الأردن اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

سعر الذهب مقابل الدينار الأردني خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر الذهب في الأردن، و خصوصاً التجار و محلات الصاغة، و لذلك يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد كافة التحديثات على أسعار الذهب من مختلف العيارات، و في هذه المقالة يوضح لكم أسعار الذهب في الأردن بتعاملات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن لدى تعاملات اليوم الأحد 25 ديسمبر كانون الأول 2022، مع تحقيق سوق النفيس عالميا لمكاسب أسبوعية.

و سجل سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم 41.04 دينار (57.86 دولار) مقابل 40.95 دينار (57.73 دولار)، أمس، بحسب "gold-price-today".

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

وانتعش سعر جرام الذهب عيار 21، و الأكثر طلباً اليوم في الأردن ليصل إلى 35.91 دينار (50.63 دولار) مقابل 35.83 دينار (50.51 دولار)، أمس.

وبلغ سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 نحو 30.78 دينار (43.40 دولار) مقابل 30.71 دينار (43.30 دولار)، أمس.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن فسجل 287.3 دينار (405.04 دولار) مقابل 286.64 دينار (404.12 دولار)، أمس.

و بلغ سعر أونصة الذهب في الأردن نحو 1276 دينارا (1800 دولارا) مقابل 1273 دينارا (1795 دولارا)، أمس.