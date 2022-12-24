بالصور الدفاع المدني يتعامل مع 50 مهمة في دير البلح وخانيونس خلال المنخفض الجوي

أكدت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة مساء اليوم السبت 24/12/2022، إعلان حالة الاستنفار ورفع الجهوزية منذ بداية المنخفض الجوي حيث تعاملت الطواقم مع ٥٠ مهمة في منطقتي دير البلح وخانيونس.

وبين الناطق باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل في حديث لإذاعة صوت الأقصى، أن الطواقم تعمل منذ ساعات للتعامل مع آثار المنخفض الجوي، ومتواجدة في الميدان مع خلية الأزمة وتعمل لخدمة المواطنين المتضررين.

وناشد بصل، المواطنين باتباع التعليمات التي يطلقها الدفاع المدني، مبيناً أن الطواقم تستقبل إشارات المواطنين عبر أرقامها المجانية ١٠٢ و ١٠٩.

وقال بصل :"إن الطواقم تبذل جهوداً كبيراً في دير البلح وخانيونس وتأمل أن تسيطر على آثار المنخفض."







