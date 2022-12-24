سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في السودان، حيث يحظى سعر صرف الدولار في السودان باهتمام الكثير من الأشخاص، و لذلك تسعى لرصد كافة التحديثات اليومية على أسعار العملات، كما هو الحال في هذه السطور التي نوضح فيها سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني كما جاءت في تعاملات اليوم السبت 25-12-2022 لدى السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بالسودان

شهد سعر صرف الدولار استقراراً اليوم في السودان لدى السوق السوداء خلال تعاملات صباح الأحد 25 ديسمبر/ كانون الأول 2022 عند مستوى 580 جنيهاً.

سعر الدولار اليوم في بنوك السودان

و تباين سعر الدولار اليوم الأحد في أغلب بنوك السودان. وجاء السعر وفقا لبيانات البنك المركزي السوداني كالتالي:

بنك الخرطوم: 576.99 حنيه للشراء - 582.34 جنيه للبيع.

البنك السعودي السوداني: 575 جنيها للشراء – 579.31 جنيه للبيع.

بنك الادخار والتنمية الاجتماعية: 574.41 جنيه للشراء – 578.72 جنيه للبيع.

بنك النيل الأزرق المشرق: 579 جنيها للشراء - 583.34 جنيه للبيع.

البنك السوداني الفرنسي: 576.55 جنيه للشراء - 580.87 جنيه للبيع.

كما تباينت أسعار العملات في السوق السوداء بالسودان حيث ارتفع سعر اليورو اليوم في السودان إلى 608 جنيها، وتراجع سعر الجنيه الاسترليني عند 700 جنيه.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء بالسودان عند 157 جنيها، وسجل الريال القطري 156 جنيها، والدينار البحريني 1500 جنيه.

و ارتفع سعر الريال السعودي لدى السوق السوداء في السودان عند مستوى 154 جنيهاً.

وانخفض سعر الجنيه المصري اليوم في السودان إلى مستوى 29 جنيهاً سودانياً.