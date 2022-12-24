وزير كويتي يصدر قرارا عاجلا بعد اكتشاف "اختراق إسرائيلي"

خاطبت وزارة المالية الكويتية بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة "إسرائيلية".

أكد عبد الوهاب الرشيد وزير المالية الكويتي أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

وأضاف الرشيد: "بما يخص تعاقد بنك الائتمان مع شركة "إسرائيلية" بأنه تلقى كتابا من ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وعلى الفور تم مخاطبة بنك الائتمان لإنهاء التعاقد وسيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وما أثاره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 21 ديسمبر عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب، ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر".