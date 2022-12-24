راصد جوي: قطاع غزة يعمل كمغناطيس للسحب الماطرة و تحذيرات من فيضانات

قال الراصد الجوي ليث العلامي مساء اليوم السبت أن قطاع غزة منذ ساعات يعمل كمغناطيس للسحب الماطرة والتي تكاد لا تتوقف ، علماً ان هذه الامطار تتركز حصريا في القطاع بينما مناطق فلسطينية كثيرة لم تشهد اي هطولات تذكر.

و وفقاً للراصد الجوي، فقد تم تسجيل كميات في قطاع غزة هي الأعلى على مستوى الوطن قدرت ب45 ملم!.

ومن المتوقع ان يشهد القطاع فجر وصباح الاثنين بدء منخفض جوي جديد يتخلله هطولات مطرية كثيفة تستدعي التنويه لها .

بدوره أشار الراصد الجوي قصي الحلايقة الى أن هناك حالات غرق منازل في قطاع غزة وارتفاع منسوب المياه في الطرقات بشكل لافت.

و أوضح أن الأمطار ما زالت تهطل والسحب المحملة بالهطولات لا زالت تتمركز فوق القطاع وتتقدم من البحر خاصة شمال ووسط القطاع، و تبقى التحذيرات قائمة من خطر الفيضانات.